بالفيديو.. غوارديولا: “أعتذر من الجماهير الجزائرية لكن..”

قدم مدرب نادي مانشتير سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، اليوم السبت، اعتذاراته للجماهير الجزائرية، عقب فوزهم على الضيف نيوكاسل يونايتد.

ورد بيب غوارديولا، على سؤال أحد الصحفيين، عقب هذه المباراة، بخضوض عدم اشراكه لرياض محرز.

وقال مدرب السيتي في هذا الخصوص: “أنا آسف من أجل الجماهير الجزائرية، لكن هذه هي خطة لعبنا”.

كما أضاف مدرب السيتي: “الجماهير الأرجنتينية أيضا غاضبة مني لأني لم أشرك لاعبها”. في اشارة منه لألفاريز.

يذكر أن رياض محرز بقي حبيس دكة البدلاء في هذه المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي، أمام نيوكاسل، بثنائية نظيفة.