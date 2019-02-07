بالفيديو.. “غوارديولا” يرد على “محرز” :”أين هو المُشكل؟”

وضع “بيب غوارديولا” النقاط على الحروف، بخصوص وضعية الدولي الجزائري، “رياض محرز” وبقية البدلاء في “السيتي”، غير الراضين عن وضعيتهم.

وصرّح :”هناك البعض لا يلعبون بشكل مُنتظم في الآونة الأخيرة، ولكن أين هو المُشكل؟ لا يوجد حسب وجهة نظري”.

وأردف :”لدينا 38 مُباراة في الدوري، وهي كافية لكي يلعب الجميع وينالوا فرصتهم، أنا أعرف عناصري، وأعرف متى أعتمد عليهم”.

وعمل “الفيلسوف” على عدم تسمية اللاعبين المعنيين بالأمر، لتفادي خلق فتنة داخل صفوف تشكيلته.

وجاء هذا الرد القوي، في وقت أبدى فيه إبن “سارسال” والعديد من نجوم “السكاي بلوز”، عن إستيائهم من وضعيتهم كبدلاء.