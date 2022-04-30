بالفيديو.. غوارديولا يرمي الورود على محرز بعد تألقه أمام الريال

آشاد المدرب الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، بنجمه الدولي الجزائري رياض محرز عقب تألقه أمام ريال مدريد.

“بيب” قال في الندوة الصحفية ليوم الجمعة:”غريليتش يمكنه تقديم الكثير في المباريات الكبيرة من دوري الأبطال لكن رياض محرز يلعب في هذا المنصب معنا منذ فترة طويلة”.

كما أضاف:”في المباريات الكبيرة دائما ما يُقدم محرز شيئا فريدا واستثنائيا”.

“لدي دائما الشعور بأن الهدف قريب بوجود محرز على أرضية الميدان”.

قبل أن يختم:”بإمكان محرز وفودين صنع الفرص ولديهما الحس التهديفي أمام المرمى”.