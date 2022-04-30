بالفيديو.. غوارديولا يرمي الورود على محرز بعد تألقه أمام الريال
بقلم عبد النور حواز
آشاد المدرب الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، بنجمه الدولي الجزائري رياض محرز عقب تألقه أمام ريال مدريد.
“بيب” قال في الندوة الصحفية ليوم الجمعة:”غريليتش يمكنه تقديم الكثير في المباريات الكبيرة من دوري الأبطال لكن رياض محرز يلعب في هذا المنصب معنا منذ فترة طويلة”.
كما أضاف:”في المباريات الكبيرة دائما ما يُقدم محرز شيئا فريدا واستثنائيا”.
“لدي دائما الشعور بأن الهدف قريب بوجود محرز على أرضية الميدان”.
قبل أن يختم:”بإمكان محرز وفودين صنع الفرص ولديهما الحس التهديفي أمام المرمى”.
❞في المباريات الكبيرة خاصة، يقدم رياض @Mahrez22 دائما شيئا فريدا واستثنائيا، لديه الحس التهديفي هو وفودين❝
جوارديولا يُفسر قناعاته الهجومية للمواجهات الكبرى! 💬💙
🔷 #السيتي pic.twitter.com/JL8zxESZfm
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 29, 2022
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