بالفيديو.. غوارديولا يستشيط غضبا بسبب محرز !

انفعل مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، غضبا من نجم الفريق رياض محرز بعد تضييعه لهدف محقق في مواجهة ريال مدريد أمس.

المقابلة التي جرت بملعب الإتحاد، والتي انتهت بفوز السيتي 3-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

عرفت تألق، محرز ومساهمته في تقدم فريقه بعد تمريرة حاسمة لديبروين في الهدف الأول. كما سجل خيسوس الثاني لسيتي.

وضيع نجم الخضر فرصة مواتية لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 26،مما أثار غضب مدربه غوارديولا.

بسبب تسديده الكرة بدل تمريرها إلى فيل فودين الذي كان وحيدا أمام مرمى الريال وفي وضعية مريحة للتسجيل.