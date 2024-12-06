بالفيديو.. غوارديولا ينفجر في وجه مناصر بطريقة غريبة !

ظهر مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا في فيديو متداول وهو يفقد أعصابه مع أحد المشجعين في الشارع، إذ وجه له كلاما قاسيا بشأن الخسارة الأخيرة أمام ليفربول.

وقال المشجع عند لقائه بـ غوارديولا: “تبكي لأنك خسرت”، قبل أن يتدخل غوارديولا ويقول: “هل تريد أن تعرف كيف تكون الخسارة”.

وكاد مدرب السيتيزنس أن يدخل في شجار عنيف مع المناصر لولا تدخل أعوان الأمن.