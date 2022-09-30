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الرياضة

بالفيديو.. غوارديولا يُوجه رسالة مُفرحة لمحرز !

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. غوارديولا يُوجه رسالة مُفرحة لمحرز !
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وجه المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، رسالة مُفرحة للنجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

غوارديولا قال بخصوص خوض السيتي لـمباراة كل 3 أيام في الـ45 يوم القادمة خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة.

“سنحاول القيام بتدوير التشكيلة بأفضل طريقة ممكنة، الجميع سيتواجد، الجميع سيلعب المباريات القادمة”.

“الجميع سيحصل على الدقائق، الأكيد أن آحدهما أكثر من الأخر، ولكن الكل سيلعب”.

رابط دائم : https://nhar.tv/kIq1k
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