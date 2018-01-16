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بالفيديو.. غولام “قدرو عالي” في نابولي !

الرياضة
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بالفيديو.. غولام “قدرو عالي” في نابولي !
بقلم أمير بهلول

هنأ لاعبو نابولي زميلهم “فوزي غولام” بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية الجزائرية، فقد نشر حساب نابولي عبر التويتر فيديو مصغر لبعض اللاعبين وهم يرسلون له التهاني.

وقد صرح حارس نابولي “رينا” : “هنيئا لك فوزي، تستحق ذلك”، أما كوليبالي: “هنئيا لك أخي أنت الأفضل في العالم”.

وحتى أدم وناس صرح قائلا: “كل التهاني لك” بالإضافة الى “ميرتنس” و “إنسيني”.

كما قام رئيس نابولي “دي لاورينتيس” بتهنئة فوزي عبر حسابه الرسمي في التويتر.

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