بالفيديو.. غولام يبعث رسائل مُطمئنة لمُحبيه

ظهر النجم الدولي الجزائري لفريق نابولي الإيطالي فوزي غولام وهو يقوم بالتحضير تحسبا للعودة للتدريبات الجماعية بعد شفائه التام من الإصابة.

ونشر غولام أمسية اليوم الجمعة فيديو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يُظهره بصدد مُمارسة عملية الركض فوق آلة الركض الميكانيكية.

وأرفق الظهير الأيسر للخضر الفيديو بعبارة:”عندما تكون في حالة جيدة تتجاوز كل شيئ وعندما تكون في حالة سيئة تتجاوزك الأشياء”.

وكان غولام قد شكر أمس الخميس الجزائريين وأنصار البارتينوباي على دعمهم له خلال فترة الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.