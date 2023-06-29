بالفيديو.. غولام يثمن نجاح مبادرته الخيرية لفائدة أطفال الجزائر

عبّر الدولي الجزائري فوزي غولام، عن سعادته لنجاح المبادرة الخيرية التي نظمها لفائدة أطفال الجزائر.

ونشر غولام، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” مقطع فيديو له مع مجموعة من الأطفال الجزائريين، الذين اتيحت لهم فرصة القيام بزيارة سياحية لفرنسا.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذا الفيديو برسالة، عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة لمساهمته في رسم البسمة على وجوه 28 طفلا يمثلون مختلف ولايات الوطن.

كما حرص فوزدي غولام، على توجيه الشكر لكل الفاعلين، الذين ساهموا في انجاح هذا العمل الخيري.