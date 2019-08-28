بالفيديو.. غولام يدعو للمشاركة في “تحدي المحفظة”

أعلن الدولي الجزائري، فوزي غولام، عن تحد خيري، لفائدة أطفال المدارس الجزائرية، من المحتاجين، داعيا الجميع للمشاركة فيه.
ونشر فوزي غزلام، مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أعلن من خلاله عن تحد خيري، يتبرع فيه بمحفظة مدرسية، لكل من يقطع مسافة 1كلم.
وأكد الدولي الجزائري، تبرعه بـ1000 محفظة مدرسية، لصالح الأطفال الجزائريين المتمدرسين، من المحتاجين، بمناسبة الموسم الدراسي الجديد.
وأعرب فوزي غولام في الأخير، عن أمله في أن تلقى هذه المبادرة، تجاوب كبير من طرف كل معجبيه، لفائدة أطفال الجزائر.
soyez nombreux à participer au #Challenge1km1cartable dont l'objectif est de venir en aide à tous les écoliers algériens dans le besoin. 1km parcouru = 1 Cartable pour un enfant ! Pour plus d’info n’hésitez pas à visiter ma page Fb. https://t.co/bgpLVHsHc6 pic.twitter.com/mcQ2FdJzpb
— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) August 28, 2019
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