بالفيديو.. غولام يدعو للمشاركة في “تحدي المحفظة”

أعلن الدولي الجزائري، فوزي غولام، عن تحد خيري، لفائدة أطفال المدارس الجزائرية، من المحتاجين، داعيا الجميع للمشاركة فيه.

ونشر فوزي غزلام، مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أعلن من خلاله عن تحد خيري، يتبرع فيه بمحفظة مدرسية، لكل من يقطع مسافة 1كلم.

وأكد الدولي الجزائري، تبرعه بـ1000 محفظة مدرسية، لصالح الأطفال الجزائريين المتمدرسين، من المحتاجين، بمناسبة الموسم الدراسي الجديد.

وأعرب فوزي غولام في الأخير، عن أمله في أن تلقى هذه المبادرة، تجاوب كبير من طرف كل معجبيه، لفائدة أطفال الجزائر.