بالفيديو.. غولام يستعيد بريقه مع نابولي بهدف وتمريرة حاسمة

الرياضة
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بالفيديو.. غولام يستعيد بريقه مع نابولي بهدف وتمريرة حاسمة
بقلم كريم.تيغرمت

عاد الدولي الجزائري فوزي غولام، للتألق من جديد بألوان ناديه نابولي، خلال مواجهة ودية تحضيرية، ضمن التربص الصيفي للفريق استعدادا للموسم الجديد.

وشارك غولام ، أساسيا في هذه المباراة الودية التي جدمعتهم بنادي أكيلا سانغرو ، أين ترك بصمته بتمدمريرة.

وتمكن الدولي الجزائري ، رفقة زملائه ، من تحقيق فوز سهل في هذه الودية ، وبنتيجة عريضة 11-0.

يذكر أن فوزي غولام, يتجه لخوض تجربة جديدة خارج أسوار نادي الجنوب الإيطالي, بعدما أعلنت إدارة نابولي, عزمها على بيع عقده في الميركاتوالصيفي الجاري.


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