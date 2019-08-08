بالفيديو..غولام يسيل العرق البارد لبرشلونة في غياب ميسي

خسر فريق نابولي الإيطالي في مباراته الودية أمام برشلونة بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين وديا اليوم الخميس.

وتواجه الفريقان فجر الخميس في إطار الإستعدادات التي يقوما بها في الولايات المتحدة الأمريكية تحضيرا للموسم الكروي الجديد.

وجاءت أهداف المباراة الثلاثة عن طريق لاعبي برشلونة حيث تقدم سيرجيو بوسكيتش لبرشلونة في الدقيقة 39، قبل أن يعدل أومتيتي لنابولي بخطأ ضد مرماه في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني سجل إيفان راكيتيتش الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقو الـ79.

وشارك اللاعب الجزائري فوزي غولام في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة، فيما غاب ليونيل ميسي من جانب الفريق الكاتالوني.