بالفيديو.. غولام يعود لمداعبة الكرة من جديد !

عاد الجزائري “فوزي غولام” لمداعبة الكرة من جديد في تدريبات نابولي وهذا ما جعل الجميع في الفريق ينتظر عودته للملاعب بشغف.

عودة “غولام” سيحددها الطبيب “مارياني” يوم غد عندما يجتاز الجزائري آخر الفحوصات قبل ترسيم عودته للميادين مرة أخرى.

ويعمل لاعب “سانت إيتيان” السابق على استرجاع لياقته في أقرب وقت ممكن حتى يعود لمساعدة فريقه في مختلف المنافسات.

ونشر غولام عبر حسابه الرسمي في “التويتر:” سعيد بعودتي لمداعبة الكرة من جديد”.