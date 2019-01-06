بالفيديو..غولام يوجه رسالة دعم للمنتخب الفلسطيني في كاس أمم آسيا

وجه اللاعب الجزائري لفريق نابولي الإيطالي فوزي غولام رسالة دعم للمنتخب الفلسطيني قبل دخوله غمار كأس أمم آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات العربية.

وتمنى غولام أن يصل الفدائي إلى أبعد الحدود في المنافسة الآسيوية، مطالبا لاعبي المنتخب الفلسطيني بالإستمتاع والإمتاع في نفس الوقت قائلا:

“سلام عليكم إخوتي..هذه الرسالة موجهة للمنتخب الفلسطيني، الذي سيشارك في كأس أمم آسيا 2019 إن شاء الله، وهذه الرسالة من أجل دعمكم، سيكون الله في عونكم وربي يحفضكم إن شاء الله”

وأضاف:”أتمنى ان تقدموا آداءا رائعا في نهائيات كاس آسيا، وخاصة أن تستمتعوا كثيرا، وأتمنى أن تصلوا إلى أبعد الحدود”.