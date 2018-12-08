بالفيديو.. غولام يُسجل عودته بتمريرتين حاسمتين

سجل الدولي الجزائري فوزي غولام، عودته للملاعب بتمريرتين حاسمتين في المباراة التي تجمع بين نابولي فروسينوني في الدوري الإيطالي.

وقدم الظهير الأيسر كرة الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 68، من ركنية حولها وميله ميليك للشباك.

يذكر أن مدافع “الخضر” عاد لأجواء المنافسة، بعد غياب دام لمدة سنة كاملة، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وعاد غولام لصناعة تمريرة الهدف الثاني عند الدقيقة الـ84 من عمر المباراة لزميله ميليك الذي وقع الهدف الرابع في المباراة.