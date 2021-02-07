بالفيديو.. غوندوغان يُكرر سيناريو محرز ضد ليفربول

الرياضة
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بالفيديو.. غوندوغان يُكرر سيناريو محرز ضد ليفربول صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كرر أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الألماني “إلكاي غوندوغان” سيناريو زميله في فريق مانشستر سيتي رياض محرز ضد ليفربول.

غوندوغان ضيع ضربة جزاء في الدقيقة ال37 من اللقاء الجاري حاليا بين السيتي والليفر بملعب “الآنفيلد” لحساب الجولة ال23 من الدوري الانجليزي الممتاز.

اللاعب الألماني ضيع الضربة التي تحصل عليها رحيم ستيرلينغ بنفس الطريقة التي ضيع بها محرز ركلة جزاء ضد نفس الفريق في موسم 2018-2019 على ذات الملعب.

للتذكير فإن اللقاء التي تُشير نتيجته لتفوق السيتي بهدف دون رد  حاليا يلعب فيه قائد الخضر أساسيا.


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