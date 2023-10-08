بالفيديو.. غويري هدافا أمام البياسجي قبل التحاقه بـ “الخضر”
بقلم عزيز طالبي
وضع الدولي الجزائري أمين غويري لمسته السحرية على مباراة فريقه رين أمام الضيف باريس سان جيرمان في الليغ 1.
و سجّل امين غويري هدفا جميلة وبرأسية محكمة لصالح فريقه رين في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني، بعدما كان البياسجي متقدما بثنائية مقابل صفر.
و قلّص غويري النتيجة لكن كتيبة البياسجي فرضت نفسها وأعادت قوتها بتسجيل مواني الهدف الثالث للبياسجي في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني.
56″| جوووووووووووووووووول الدولي الجزائري أمين غويري 🇩🇿 برأسية يقلص النتيجة لرين ضد البياسجي 1_2. pic.twitter.com/JpBT9eroYb
— actu_football_dz (@actu_footballdz) October 8, 2023
إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti
رابط دائم : https://nhar.tv/t94Ra