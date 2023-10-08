بالفيديو.. غويري هدافا أمام البياسجي قبل التحاقه بـ “الخضر”

وضع الدولي الجزائري أمين غويري لمسته السحرية على مباراة فريقه رين أمام الضيف باريس سان جيرمان في الليغ 1.

و سجّل امين غويري هدفا جميلة وبرأسية محكمة لصالح فريقه رين في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني، بعدما كان البياسجي متقدما بثنائية مقابل صفر.

و قلّص غويري النتيجة لكن كتيبة البياسجي فرضت نفسها وأعادت قوتها بتسجيل مواني الهدف الثالث للبياسجي في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني.

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