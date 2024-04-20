بالفيديو..غويري هدافا ويفرح على طريقة “بيبيتو” البرازيلي
بقلم عزبز طالبي
أبدى الدولي الجزائري أمين غويري سعادته الكبيرة لقيادة فريقه رين لتحقيق فوز جديد بثلاثية نظيفة في البطولة الفرنسية على حساب نانت.
وسجل أمين غويري الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 90 من عمر المواجهة التي جرت بملعب “لابوجوار” التابع للنادي العريق نانت.
كما عرفت المباراة، حين تسجيل الهدف الثالث، من طرف غويري، عبر نفس اللاعب عن فرحته الكبيرة على طريقة “بيبيتو” البرازيلي.
ويبدو أن غويري ازدان فراشه بإبن جديد له، بحكم الفرحة الكبيرة في أخر دقائق المباراة.
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• أمين غويري يسجل هدف الثالث لفريقه رين ضد نادي نانت
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— 𝐴𝑟𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒𝑑𝑧𝑎𝑖𝑟 𝐴𝑟𝑎𝑏𝑖𝑐 (@arobasedzair_Ar) April 20, 2024
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