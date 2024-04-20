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الرياضة

بالفيديو..غويري هدافا ويفرح على طريقة “بيبيتو” البرازيلي

بقلم عزبز طالبي
بالفيديو..غويري هدافا ويفرح على طريقة “بيبيتو” البرازيلي
غويري
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أبدى الدولي الجزائري أمين غويري سعادته الكبيرة لقيادة فريقه رين لتحقيق فوز جديد  بثلاثية نظيفة في البطولة الفرنسية على حساب نانت.

وسجل أمين غويري الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 90 من عمر المواجهة التي جرت بملعب “لابوجوار” التابع للنادي العريق نانت.

كما عرفت المباراة، حين تسجيل الهدف الثالث، من طرف غويري، عبر نفس اللاعب عن فرحته الكبيرة على طريقة “بيبيتو” البرازيلي.

ويبدو أن غويري ازدان فراشه بإبن جديد له، بحكم الفرحة الكبيرة في أخر دقائق المباراة.

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