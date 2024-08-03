إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو ..غويري هدافا مع رين أمام ريال سوسيداد

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو ..غويري هدافا مع رين أمام ريال سوسيداد
غويري
  • 148
  • 0

سجل الدولي الجزائري أمين غويري، اليوم السبت، ثالث هدف له في المباريات التحضيرية التي يستعد فيها رفقة ناديه رين للموسم الكروي الجديد.

وسجل أمين غويري الهدف الأخير في الدقيقة 67، خلال المباراة الودية أمام نادي ريال سوسيداد الإسباني.

وكان مهاجم الخضر قد سجل ثنائية خلال مباراة فريقه أمام نادي أنجي الفرنسي، كما تنتظر غويري مباراة ودية جديدة أمام نادي فيردر بريمن في 10 أوت القادم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ffvk3
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر