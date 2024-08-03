بالفيديو ..غويري هدافا مع رين أمام ريال سوسيداد

سجل الدولي الجزائري أمين غويري، اليوم السبت، ثالث هدف له في المباريات التحضيرية التي يستعد فيها رفقة ناديه رين للموسم الكروي الجديد.

وسجل أمين غويري الهدف الأخير في الدقيقة 67، خلال المباراة الودية أمام نادي ريال سوسيداد الإسباني.

وكان مهاجم الخضر قد سجل ثنائية خلال مباراة فريقه أمام نادي أنجي الفرنسي، كما تنتظر غويري مباراة ودية جديدة أمام نادي فيردر بريمن في 10 أوت القادم.