بالفيديو.. غويري هدافا ويقود رين لفوز مثير أمام ميتز

سجل الدولي الجزائري محمد أمين غويري هدفا شخصيا في مباراة فريقه رين و نادي ميتز التي جرت بملعب “سانت سامبفوريان”.

وكان ميتز متقدما في النتيجة، قبل أن يعدل أمين غويري في الدقيقة 22 من عمر المباراة، قبل أن يعود نادي ميتز ويوسع الفارق.

وعاد الثاني بوريغايد ووكاليموندو لتسجيل ثنائية أخرى و حسم المباراة بالفوز بثلاثية مقابل اثنين في لقاء مثير وشيق.

للإشارة، شارك غويري أساسيا و كان أحد أفضل اللاعبين فوق أرضية الميدان، ما يؤكد التألق المستمر له.