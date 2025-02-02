بالفيديو.. غويري يبصم على “أسيست” في أولى مبارياته مع أولمبيك مارسيليا

بصم الدولي الجزائري أمين غويري على تمريرة حاسمة، اليوم الأحد، في مباراة فريقه الجديد أولمبيك مارسيليا والضيف ليون في منافسة الدوري الفرنسي.

وشارك غويري في الفوز الرائع لناديه “لوام” أمام “لوال” بملعب “الفيلودروم” خلال المواجهة التي انتهت بتسجيل ثلاثية مقابل اثنين.

وقدم مهاجم الخضر التمريرة الحاسمة في الهدف الأول الذي سجله غرنوود في الدقيقة 61، بعد دخوله بدقائق فقط،

كما صنع غويري 3 فرص في 30 دقيقة فقط في أول ظهور له، ليقدم اوراق اعتماده للمدرب الايطالي ديزربي.

كما عرفت المباراة مشاركه صاحب الأصول الجزائرية ريان شرقي أساسيا من جانب ليون، و قدم تمريرة حاسمة، لكنه فشل في قلب الموازين أمام الفريق المستضيف.

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