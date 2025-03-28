بالفيديو.. غويري يتوفق على بن ناصر في تحد خاص

خاض الثنائي الدولي الجزائري، أمين غويري، واسماعيل بن ناصر، منافسة من نوع خاص فيما بينهما.

ونشر إدارة نادي أولمبيك مارسليا، عبر حساب الفريق على منصة “x”، مقطع فيديو للتحدي الذي جمع غويري، وبن ناصر، على هامس تدريبات الفريق.

وتعلق هذا التحدي، يمدى معرفة كل من غويري، وبن ناصر، على نجوم كرة القدم العالميين، وسرعة البديهة لدى كل منهما.

وشهد هذا التحدي منافسة جد قوية بن الثنائي الجزائري، أين كان التقدم لبن ناصر، قبل أن يحقق غويري “الريمونتادا”، في مقطع “فيديو” حظي بتفاعل كبير لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي.