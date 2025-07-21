بالفيديو.. غويري يخطف الأضواء في أول ظهور له مع أولمبيك مارسيليا

تألق الدولي الجزائري أمين غويري في أول مباراة ودية له بقميص أولمبيك مارسيليا هذا الموسم، والتي جمعت الفريق بنادي شارل لوروا البلجيكي، وانتهت بالتعادل 1-1 وسط أجواء حماسية وجماهير متعطشة لانطلاقة الموسم الجديد.

ودخل غويري كبديل في الشوط الثاني، لكنه احتاج لدقائق فقط ليضع بصمته، بعدما قدّم تمريرة حاسمة “أسيست” رائعة ساهمت في هدف فريقه الوحيد، في لقطة أثارت تفاعلاً كبيرًا من جماهير “لوام”.

الصفحة الرسمية لأولمبيك مارسيليا لم تُخفِ حماسها تجاه ما قدّمه اللاعب، حيث نشرت فيديو “الاسيست” وعلّقت: “غويري.. معندوش الوقت.. أسيست من أول مباراة ودية”، في إشارة إلى سرعة انسجامه وفعاليته داخل الملعب.

وسيعزز الظهور الإيجابي لغويري آمال الطاقم الفني لمارسيليا في أن يكون اللاعب إضافة قوية لهجوم الفريق، خاصة مع التطلعات الكبيرة التي يعلقها النادي على الموسم القادم محليًا وأوروبيًا.

وكان غويري قد قدم مستويات استثنائية ، في الموسم الماضي، في اول موسم له قادما من نادي رين الفرنسي.