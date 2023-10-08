بالفيديو.. غويري يردّ على تصريحات بلماضي قبل تربص الخضر
رد نجم رين الفرنسي أمين غويري على التصريحات الشخصية من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي حوله و حول كيفية التعامل معه شخصيا، و في أي منصب يريد الاعتماد عليه.
وقال أمين غويري عقب مباراة فريقه رين أمام باريس سان جيرمان، اليوم الأحد ” قبل كل شيء، أنا فخور جدا، و متحمس للانطلاق في المباريات مع منتخب الجزائر و أمام الجمهور الجزائري”.
وعن الندوة الصحفية لجمال بلماضي اليوم، قال خريج أكاديمية ليون الفرنسي “أعلم أنه هناك منافسة كبيرة في المنتخب الجزائري، أمر جيد جيدا، أنا موجود و مستعد للعب في آي منصب يطلبه مني جمال بلماضي”.
كما تطرّق لخياره الدفاع على الألوان الوطنية “كانت هناك تبادلات و حديث كثير عن مستقبلي الدولي، تحدث مع الأصدقاء و العائلة و الأقرباء و شخصيا عل انفراد فكّرت طبعا، و كان قرارا جميلا”.
كما ختم المهاجم الجزائري “أشكر الجمهور الجزائري على تحمسهم للمجيء، أنا أعرفهم جيّدا لأنهم قريبين جدا من المنتخب”.
🎙️🇩🇿 غويري: “أنا متحمس لخوض المباريات مع المنتخب الجزائري” pic.twitter.com/k3qJv98S3r
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 8, 2023
إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti