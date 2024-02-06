بالفيديو.. غويري يسجل ثنائية ويقود رين للفوز بسداسية 

قاد الدولي الجزائري أمين غويري فريقه رين الفرنسي للفوز بسداسية كاملة مقابل واحد في منافسة كأس فرنسا.

كما يسجل أمين غويري ثنائية في مرمى سوشو، حيث سجل الهدف الاول في الدقيقة 24 من عمر المواجهة، قبل أن يعود للواجهة و يسجل الهدف الثاني 47 من نفس الشوط.

وعرفت المباراة تألق غويري بشكل كبير، ليعيد سيناريو الإصابة التي تلقاها في وقت سابق، و تسبب في غيابه عن كأس أمم إفريقيا.

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