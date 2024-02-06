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الرياضة

بالفيديو.. غويري يسجل هدفا خرافيا في كأس فرنسا

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. غويري يسجل هدفا خرافيا في كأس فرنسا
غويري
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صنع الدولي الجزائري أمين غويري هدفا عالميا رفقة ناديه رين الفرنسي أمام نادي سوشو في منافسة كأس فرنسا التي جرت بملعب “بونال”.

وافتتح أمين غويري باب التسجيل لنادي رين بطريقة جميلة جدا، في اللقاء الذي فاز به ورفقاءه برباعية نظيفة.

كما عرفت المباراة تألق مهاجم الخضر في مباراة اليوم، وهو العائد من الإصابة التي تلقاها في وقت سابق.

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