بالفيديو.. غويري يسجل هدفا عالميا في مرمى “البياسجي”

سجل الدولي الجزائري أمين غويري هدفا عالميا في مرمى فريق المستضيف باريس سان جيرمان في قمة الجولة 23 من منافسة الليغ 1.

و بصم غويري على هدف “مارادوني” في المباراة التي تجري بملعب “حديقة الأمراء” والتي انتهى فيها الشوط الأول بتقدم أبناء رين الفرنسي.

ويقدم غويري مباريات في القمة رفقة فريقه رين الفرنسي، حيث أصبح النجم الأول خلال الأشهر القليلة الماضية.