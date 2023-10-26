بالفيديو.. غويري يعزز رصيده التهديفي مع رين بطريقة جميلة

سجل الدولي الجزائري أمين غويري هدفا جميلا رفقة ناديه رين أمام المستضيف باناثينايكوس في منافسة الدوري الأوروبي.

و تجري المباراة بملعب “أبوستلوسس نيكولايدس” باليونان، ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات.

و افتتح غويري باب التسجيل في الدقيقة 8، قبل أن يضيف زميله في الفريق كاليموندو الهدف الثاني في الدقيقة 50، ليقلص باناثينايكوس النتيجة عن طريق أيبونيديس عن طريق ضربة جزاء في الشوط الثاني.

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