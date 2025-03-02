بالفيديو. غويري يعزّز رصيده التهديفي في الدوري الفرنسي

عاد الدولي الجزائري أمين غويري لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف الحاسمة رفقة ناديه أولمبيك مارسيليا في البطولة الفرنسية.

وبصم أمين غويري على هدف شخصي له اليوم الأحد، في مباراة فريقه أولمبيك مارسيليا أمام نادي نانت في الجولة 24 من الليغ بملعب “الفيلودروم”.

ورفع غويري حصيلته التهديفية بقميص “لوام” إلى 3 أهداف في مجمل 5 مباريات شارك فيها، و3 تمريرات حاسمة، وكاد أن يرفع حصيلته من التمريرات خلال مواجهة اليوم، لولا قرار الحكم بعد احتساب هدف زميله في الفريق رابيو بداعي التسلل.