بالفيديو.. غويري يفاضل بين نجوم المنتخب الوطني ويختار الرقم واحد

قام الدولي الدولي الجزائري، أمين غويري، نجم نادي أولمبيك مارسليا الفرنسي، باختيار أفضل لاعب جزائري بالنسبة له.

وظهر غويري، في مقطع فيديو، نشره موقع “ligue1” عبر منصة “X”، أين قام غويري، بالمفاضلة بين أسماء عدة نجوم للمنتخب الوطني.

وكان اول اختبار صعب لغويري، الاختيار بين بونجاح، وسليماني، أين فضل نجم مارسليا، بونجاح على الهداف التاريخي للخضر.

واعتبر أمين غويري، بأن زميله، رياض محرز، أفضل لاعب مرّ على المنتخب الوطني لحد الآن، بدليل تفضيله اياه، على الأسطورة، رابح ماجر، ولخضر بلومي، وعدة نجوم آخرين.