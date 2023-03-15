بالفيديو.. غويري يلمح لاقتراب انضمامه إلى الخضر

كشف الفرانكو جزائري أمين غويري، نجم نادي رين الفرنسي، عن اقتراب التحاقه بصفوف المنتخب الوطني.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لغويري، رفقة أحد مناصري الخضر، أين لمح له عن اقتراب التحاقه بالخضر.

كما رد مهاجم رين، على سؤال مناصر الخضر، حول موعد انضمامه للخضر، أين اكتفى بالرد: “قريبا ان شاء الله”.

يذكر أن عدة لاعبين منتظر انضمامهم لصفوف المنتخب الوطني، خلال التربص المقبل، مثلما صرح به رئيس الفاف جهيد زفيزف في وقت سابق.