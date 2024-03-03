بالفيديو.. غويري يواصل ممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف
بقلم عزيز طالبي
عاد الدولي الجزائري أمين غويري لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل أجمل الأهداف في الدوري الفرنسي خلال مباراة فريقه رين أمام نادي لوريان.
و رغم الخسارة القاسية التي مني بها غويري و رفقائه بثنائية مقابل واحد وداخل القواعد، إلى أن الجزائري ترك بصمته بطريقته الخاصة، في المباراة التي جرت ضمن الجولة 24 من الدوري الفرنسي.
Le but exceptionnel d’Amine Gouiri.
Encore lui, quel joueur… 🇩🇿🤩pic.twitter.com/aNDKf5gG5G
— Actu DZ ☪︎ (@ActuDZ_) March 3, 2024
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