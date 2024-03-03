بالفيديو.. غويري يواصل ممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف

عاد الدولي الجزائري أمين غويري لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل أجمل الأهداف في الدوري الفرنسي خلال مباراة فريقه رين أمام نادي لوريان.

و رغم الخسارة القاسية التي مني بها غويري و رفقائه بثنائية مقابل واحد وداخل القواعد، إلى أن الجزائري ترك بصمته بطريقته الخاصة، في المباراة التي جرت ضمن الجولة 24 من الدوري الفرنسي.