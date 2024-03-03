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الرياضة

بالفيديو.. غويري يواصل ممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. غويري يواصل ممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف
غويري
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عاد الدولي الجزائري أمين غويري لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل أجمل الأهداف في الدوري الفرنسي خلال مباراة فريقه رين أمام نادي لوريان.

و رغم الخسارة القاسية التي مني بها غويري و رفقائه بثنائية مقابل واحد وداخل القواعد، إلى أن الجزائري ترك بصمته بطريقته الخاصة، في المباراة التي جرت ضمن الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

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