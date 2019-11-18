بالفيديو.. غيزلان :”الحكم حرمني من ضربة جزاء أمام المولودية”

إنتقد غيسان غيزلان مُهاجم نادي أهلي برج بوعريريج، الحكم الذي أدار مواجهة فريقه أمام مولودية الجزائر، سهرة يوم أمس الأحد.

وإعتبر رأس الحربة، بأنه حُرم من ضربة جزاء شرعية في الدقيقة الاخيرة من اللقاء، بعدما تعرض لمسك من فاروق شافعي.

وقال في تصريحات لـ”النهار” :”لا أريد إنتقاد التحكيم، ولكن توجد ضربة جزاء، لأن المُدافع سحبني من القميص”.

وواصل :”أعتقد بأن الجميع شاهد ما حدث، ولو تُشاهدون الإعادة، فإن الأمور واضحة”.

وإحتجت عناصر “أسود البيبان” مُطولا، على ما حدث في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، مُعتبرين بأنهم تعرضوا للظلم وحرموا من التعادل.