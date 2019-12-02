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بالفيديو.. غيلاس يفتتح عداده في الدوري البرتغالي

الرياضة
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بالفيديو.. غيلاس يفتتح عداده في الدوري البرتغالي
بقلم كريم.تيغرمت

سجل الدولي الجزائري نبيل غيلاس، أول أهدافه في الدوري البرتغالي لهذا الموسم، والذي أنقذ به ناديه فيتوريا سيتوبال، من الخسارة، أمام فيتوريا غيماراش.

وشارك نبيل غيلاس، كعادته أساسيا في هذه المواجهة، التي كان فيها فريقه متأخرا في النتيجة بـ1-0، منذ الدقيقة الـ50.

وبرز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ62، أين تمكن من تعديل النتيجة لصالح فريقه، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويعد هذا الهدف، هو الأول لنبيل غيلاس، هذا الموسم ضمن الدوري البرتغالي، والرابع بألوان ناديه فيتوريا سيتوبال، بعدما سجل ثلاثية في منافسة الكأس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=734746

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