بالفيديو.. فأر ضخم يهاجم شاكيرا وهذه ردة فعلها!

نشرت النجمة العالمية شاكيرا، فيديو لها على صفحتها بأنستغرام، من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “كوبا فاسيا”، عندما اقتحم عليها المشهد فأر.

وكانت شاكيرا، تصور مشهدًا تظهر فيه على هيئة حورية البحر، ومستلقية وسط مستنقع مليئ بالقمامة.

وكان الفأر أحد عناصر المشهد، ولكنه خرج من مساحته التي وضع فيها واقتحم عليها المشهد، وجعلها تصرخ وتترك المكان.

وأخذت شاكيرا الحادث بروح الدعابة، وعلقت على الفيديو بالقول: “هذه الأشياء تحدث حتى لحوريات البحر”.

https://www.instagram.com/p/CvId6RVNg75/