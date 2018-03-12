بالفيديو.. فؤاد بقة: “حـﭬروني وهوما سبابي”

إتهم فؤاد بقة نائب بطل العالم في سباق 1500 متر، إتحادية ذوي الإحتياجات الخاصة بالتسبب في إقصاءه من المنافسات الدولية في ظل الإهمال.

وقال بقة في تصريح خص به تلفزيون “النهار”: “ذهبت إلى دبي وما علاباليش أين سأبيت أو ماذا سآكل، أو أين سأجري فحوصات التأهيل”.

وأضاف: “رحت للمستشفى في دبي كبير جدا، بحثُ كثيرا عن الطبيب ولكنني لم أجده”.

وتابع: “الحمد لله الناس كامل تعرفني، أنني أبكي من أجل العلم الجزائري وعلى جال بلادي”.

وقال أيضا: “رانا نتظلموا في صمت ولا نتكلم، ويزيد يهدرو فينا كلام لا أساس له من الصحة.. ”

وختم بقة بالتأكيد على أنهم يعانون كثيرا خلال التدريبات، في ظل المشاكل التي يتخبطون فيها، موضحا أنه يمثل الجزائر وليس نفسه.