بالفيديو.. فابينيو يستقبل بـ “النمور” في نادي الإتحاد السعودي

حلّ الدولي البرازيلي فابينيو بمدينة جدة السعودية قبل الانضمام إلى تدريبات نادي الإتحاد الذي تعاقد معه لغاية 2026.

وعزّز الإتحاد السعودية خط الوسط بفابينيو قادما من نادي ليفربول الإنجليزي، كما نشر عددا من الصور لتقديمه وهو يحمل القميص مرفقا بتعليق “أهلا فابينيو في معقل النمور”.

واستقبل فابينيو بطريقة استثنائية في النادي الملقب بـ “النمور”، بنمور حقيقية، حيث أجبر على زيارة النمور و اللعب معهم بطريقة فريدة، وهو الأمر الذي لم يتعوّد عليه نجم ليفربول في سماء الكرة الأوروبية.

وسيعزّز النجم البرازيلي كتيبة الاتحاد التي تضم في صفوفها النجمين بن زيمة ونغولو كانتي.

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