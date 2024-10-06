بالفيديو.. فارسي هدافاً ويقود ناديه كولومبوس كرو لفوز جديد

قاد الدولي الجزائري محمد فارسي، ناديه كولومبوس كرو، لتحقيق فوز جديد في الدوري الأمريكي، على حساب نادي فيلاديفيا.

وشارك فارسي، أساسياً ضمن تشكيلة ناديه كولومبوس كرو، في اللقاء الذي جمعهم بالضيف نادي فيلاديفيا يونيون.

كما تألق الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ41 من عمر هذه المباراة، بتسجيله الهدف الثاني لصالح ناديه فيلاديفيا.

وانتهى هذا اللقاء، بفوز محمد فارسي، وناديه كولومبوس كرو، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، على حساب الضيف نادي فيلاديفيا.

يذكر أن محمد فارسي، معني بالتربص المقبل للمنتخب الوطني المقرر الشهر الجاري، والذي تتخلله مواجهة مزدوجة أمام منتخب الطوغو، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.