بالفيديو.. فارسي هدافا وينال جائزة رجل المباراة ضد فيلاديلفيا

قاد الدولي الجزائري محمد فارسي، أمس الأحد، ناديه كولومبس كرو، لتحقيق فوز ثمين في الدوري الأمريكي (أم أل آس)، على حساب نادي فيلاديلفيا.

وشارك فارسي، أساسياً ضمن تشكيلة ناديه كولومبس كرو، في هذه المبارة التي جمعتهم بفريق فيلاديلفيا.

كما تمكن الدولي الجزائري، في الوقت البدل ضائع من الشوط الأول، من افتتاح باب التسجيل، ومنح التقدم لصالح فريقه كولومبس كرو.

وانتهت هذه المباراة لصالح محمد فارسي، وناديه كولومبس كرو، بهدف دون رد، على حساب فريق فيلاديلفيا، كما نال فارسي جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة، نظير مردوده.