بالفيديو.. فارس يتعرض لإصابة جديدة

تعرض الدولي الجزائري، محمد فارس، أمس الأربعاء لإصابة جديدة، خلال مشاركته في المباراة التي جمعت فريقه سبال بنادي آسي ميلان، ضمن الدوري الإيطالي.

ودخل فارس بديلا في هذه المباراة، انطلاقا من الشوط الثاني، إلا أنه تعرض لإصابة على مستوى الفخذ الأيسر، أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة الـ76.

وحسب بعض التقارير الإعلامية، فإن الدولي الجزائري، مهدد بعدم إنهاء الموسم الجاري رفقة ناديه، بسبب هذه الإصابة.

ومن جهة أخرى قد تتسبب هذه الإصابة، في حرمان محمد فارس، من مغادرة ناديه هذا الصيف، نحو أحد الأندية المهتمة بخدماته، على غرار فيورنتينا وتورينو.