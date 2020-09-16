بالفيديو.. فارس يجتاز الفحص الطبي مع لازيو

اجتاز الدولي الجزائري محمد فارس، اليوم الأربعاء، الفحص الطبي في نادي لازيو روما الإيطالي، تمهيدا لترسيم انتقاله إليه.

ونشر موقع “توتو ميركاتو واب” الإيطالية، عبر حسابه على “تويتر”، مقطع فيديو، لفارس، لحظة وصوله لمقر لازيو، لاجتياز الفحص الطبي.

وتأتي هذه الخطوة، بعد توصل إدارة نادي لازيو، لاتفاق نهائي مع الدولي الجزائري، وناديه سبال، لانضمامه إلى نسور العاصمة.

ومن المنتظر تقوم إدارة نادي لازيو، خلال الساعات القليلة المقبلة، بالإعلان رسميا عن تعاقدها مع محمد فارس (24 عاما)، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

https://twitter.com/TuttoMercatoWeb/status/1306113974438711296