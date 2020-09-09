بالفيديو.. فارس يصل إلى روما تمهيدا لانضمامه إلى “لازيو”

وصل النجم الجزائري “محمد فارس” في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء إلى مدينة “روما”، من أجل ترسيم انضمامه لنادي “لازيو” الإيطالي.

وكشف موقع “توتو ميركاتو”، أن نادي “لازيو” قد حسم صفقة “فارس” مقابل 8 ملايين أورو و2 مليون أورو كحوافز.

هذا وسيكون النجم الجزائري أحد أبرز صفقات المدرب “إنزاغي” الذي يعول على “فارس” من أجل حل مشكل الجهة اليسرى.