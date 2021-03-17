بالفيديو.. فارس يقود لاتسيو ضد بطل أوروبا في دوري الأبطال

تواجد إسم النجم الدولي الجزائري محمد سليم فارس في التشكيلة الأساسية لفريقه لاتسيو روما الإيطالي المعنية بمواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

التقني الإيطالي سيموني إينزاغي وضع ثقته في الظهير الأيسر الجزائري في اللقاء الذي سينطلق بداية من الساعة ال21:00.

المواجهة مُقررة بملعب أليانز أرينا لحساب عودة الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

لقاء الذهاب الذي جرى بملعب الأولمبيكو انتهى بفوز أبطال أوروبا برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد.