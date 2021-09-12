بالفيديو.. فارس يوقع “دوبلي” في أول ظهور مع جنوى

وقع الدولي الجزائري، محمد سليم فارس، على بداية أكثر من موفقة له رفقة ناديه الجديد جنوى، والذي إلتحق به خلال الثواني الأخيرة من الميركاتو الصيفي الأخير، قادما من لازيو روما. وتمكن الظهير الأيسر من توقيع ثنائية في شباك كالياري، ليهدي فريقه فوزا مهما خارج الديار.

وشارك النجم الأسبق لهيلاس فيرونا، كبديل، حيث تم الدفع به بعد إنطلاق الشوط الثاني، ليكون حاسما على جميع الأصعدة، من خلال تسجيل “دوبلي” جميل” لناديه الجديد الذي كان مُتخلفا في النتيجة، قبل أن يقلب الطاولة على صاحب الأرض بفضل الجزائري.