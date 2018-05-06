بالفيديو.. فالفيردي يرد على زيدان ويُقيم الممر الشرفي للاعبيه بعد الكلاسيكو

رد المدرب الإسباني لفريق برشلونة أرنيستو فالفيردي على مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بخصوص الممر الشرفي بطريقته الخاصة.

حيث دعا التقني الإسباني كافة أعضاء الطاقم الفني والطبي للبلوغرانا للقيام بممر شرفي للاعبي الفريق بعد نهاية الكلاسيكو الذي جرى سهرة اليوم الأحد بملعب “الكامب نو”.

وجاءت هذه الخرجة بعد رفض زيدان قيام لاعبيه بممر شرفي لفريق برشلونة قبل بداية الكلاسيكو الذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين.