بالفيديو.. فان دايك يتعرّض للسخرية رغم فوز ليفربول “الهتشكوكي”

تعرّض مدافع ليفربول الإنجليزي فان دايك للسخرية من قبل المتتبعّين والمحللّين لمباراة ليفربول وتوتنهام المجنونة.

ورغم الفوز الذي حقّقه فان دايك ورفقائه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في أخر الدقائق بسيناريو “هتشكوكي”. إلى أن لقطة بيريتش صنعت الحدث، بفضل تألقه الملفت للإنتباه فيها.

ومعروف على فان دايك أنه مدافع قوي واختير في عدد من المرات أفضل مدافع في البطولة الإنجليزية.

كما علّق محلّل بيان سبورتس القطرية محمد أبو تريكة على اللقطة حينما قال “أن المراوغة لا تراوغ حتى لاعب في الابتدائي”.

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