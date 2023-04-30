بالفيديو.. فان دايك يتعرّض للسخرية رغم فوز ليفربول “الهتشكوكي”
بقلم عزيز طالبي
تعرّض مدافع ليفربول الإنجليزي فان دايك للسخرية من قبل المتتبعّين والمحللّين لمباراة ليفربول وتوتنهام المجنونة.
ورغم الفوز الذي حقّقه فان دايك ورفقائه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في أخر الدقائق بسيناريو “هتشكوكي”. إلى أن لقطة بيريتش صنعت الحدث، بفضل تألقه الملفت للإنتباه فيها.
ومعروف على فان دايك أنه مدافع قوي واختير في عدد من المرات أفضل مدافع في البطولة الإنجليزية.
كما علّق محلّل بيان سبورتس القطرية محمد أبو تريكة على اللقطة حينما قال “أن المراوغة لا تراوغ حتى لاعب في الابتدائي”.
هاري كين سجل هدف تقليص الفارق أمام ليفربول ⚽️
لكن عينك على مراوغة بيريسيتش 🤯
أين ذهب فان دايك! 🤦♂️😅pic.twitter.com/BXo8kf9WVF
— موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) April 30, 2023
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