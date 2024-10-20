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الرياضة

بالفيديو ..فايزر هدافا رفقة بريمن ويؤكد نزعته الهجومية

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو ..فايزر هدافا رفقة بريمن ويؤكد نزعته الهجومية
فايزر
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تمكن اللاعب الجزائري الأصل ميتشيل فايزر من تسجيل هدفا جميلا، اليوم الأحد، في مباراة فريقه فيردر بريمن أمام نادي فولزبورغ في الجولة السابعة من البوندسليغا.

و سجل فايز الهدف الجميل له في الدقيقة 45 + 5 بطريقة جميلة، التي تؤكد نزعته الهجومية رغم أن منصبه الحقيقي مدافع أيمن.

وفي لقطة واحدة جمع فايز بين سرعة يوسف عطال الهجومية و قوة سليماني التهديفية، ليؤكد علو كعبه.

كما يملك فايزر أرقاما جيدة، على صعيده الشخصي، ما سيمكنه من حمل قميص المنتخب الوطني في قادم المواعيد، و هو الذي اللاعب غير جنسيته الرياضية قبل أسابيع فقط.

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