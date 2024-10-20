بالفيديو ..فايزر هدافا رفقة بريمن ويؤكد نزعته الهجومية

تمكن اللاعب الجزائري الأصل ميتشيل فايزر من تسجيل هدفا جميلا، اليوم الأحد، في مباراة فريقه فيردر بريمن أمام نادي فولزبورغ في الجولة السابعة من البوندسليغا.

و سجل فايز الهدف الجميل له في الدقيقة 45 + 5 بطريقة جميلة، التي تؤكد نزعته الهجومية رغم أن منصبه الحقيقي مدافع أيمن.

وفي لقطة واحدة جمع فايز بين سرعة يوسف عطال الهجومية و قوة سليماني التهديفية، ليؤكد علو كعبه.

كما يملك فايزر أرقاما جيدة، على صعيده الشخصي، ما سيمكنه من حمل قميص المنتخب الوطني في قادم المواعيد، و هو الذي اللاعب غير جنسيته الرياضية قبل أسابيع فقط.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]