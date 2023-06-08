بالفيديو.. فتاة كفيفة تبهر جمهور وحكام America’s Got Talent

أصبحت أرياني أكثر اسم تم البحث عنه منذ يوم أمس ، بعد أن تلقت بنجاح الباز الذهبي من سيمون كويل في America’s Got Talent 2023.

كما أصبحت محط أنظار الجمهور بعد ظهورها المذهل في America’s Got Talent 2023.

حيث لم يجذب نجاح بوتري المذهل في America’s Got Talent 2023. انتباه الجمهور الإندونيسي فحسب ، بل جذب انتباه العالم أيضًا.

على ما يبدو ، كانت بوتري أرياني الفائزة بجائزة Indonesia’s Got Talent في عام 2014. في America’s Got Talent ، تمكنت هذه الفتاة المحجبة من إبهار الجمهور وكذلك الحكام بفضل صوتها الغنائي الجميل.

وبدت بوتري أرياني مبتهجة للغاية عندما قدمت نفسها إلى الحكام. حيث قالت بوتري أرياني إنها طالما حلمت بأن تكون في America’s Got Talent منذ أن كانت صغيرة.

وأضافت بضحكة خافتة: “التحدي الأكبر بالنسبة لي هو أن الناس يروني فقط كشخص كفيف. وليس كآلة موسيقية. لكن عندما أغني ، أشعر وكأنني نجمة”.