بالفيديو.. فتحي نورين يحظى بإستقبال الأبطال في الجزائر رغم إنسحابه

حظي المصارع الجزائري فتحي نورين بإستقبال كبير صبيحة اليوم الأربعاء بمطار هواري بومدين بعد عودته من العاصمة اليابانية طوكيو عقب إنسحابه من الالعاب الأولمبية .

وكان المصارع الجزائري فتحي نورين قد إنسحب من منافسة الجيدو بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مصارع صهيوني في الدور الثاني تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وأسفرت قرعة “الجيدو” لوزن أقل من 73 كغ عن مواجهة الجزائري “فتحي نورين” في الدور الأول للسوداني عبد اللطيف محمد في أولمبياد طوكيو وفي حالة فوزه كان سيواجه مصارعا من الكيان الصهيوني في الدوري الثاني.