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بالفيديو.. فتح مكاتب البريد الكبرى ليلا أمام الزبائن وهذه هي المكاتب المعنية

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بالفيديو.. فتح مكاتب البريد الكبرى ليلا أمام الزبائن وهذه هي المكاتب المعنية
بقلم موسى.ب

قررت المديرية العامة لبريد الجزائر فتح مكاتبها الرئيسية أمام الزبائن خلال سهرة رمضان، وذلك خلال الأسبوع الأخير من رمضان

إلى غاية ليلة عيد الفطر المبارك،حيث ستعمل هذه المكاتب خلال الفترة الليلية من التاسعة والنصف إلى الحادية عشر والنصف ليلا.

ونشرت المديرية العامة للبريد على حسابها الرسمي بالفايسبوك، قائمة بأسماء مكاتب البريد المعنية بالقرار، حيث ستشمل كل الأحياء والمكاتب الكبرى.

وسيتم فتح عديد مكاتب البريد عبر كل ولايات الوطن، لتسهيل عمل الزبائن وتمكينهم من قضاء مصالحهم في سهولة ويسر.


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